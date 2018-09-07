Силуанов назвал сроки запуска новой системы индивидуальных пенсионных накоплений

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-07T15:49:13+03:00

По словам вице-премьера, готовый законопроект по ИПК опубликуют для общественного обсуждения этой осенью

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Система индивидуального пенсионного капитала может быть запущена в 2020 году. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, выступая на третьем Московском финансовом форуме.

«Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве и полагаю, что где-то с 2020 года можно уже запустить в действие», - заявил Силуанов.

По его словам, новая система ИПК будет работать «как на гражданина, так и на экономику». Готовый законопроект опубликуют для общественного обсуждения уже этой осенью, пообещал министр.

Минфин и Центробанк предложили новую систему индивидуального пенсионного капитала в 2016 году на фоне продления заморозки пенсионных накоплений. Проект предполагает, что граждане смогут сами вместо работодателя сформировать накопительную часть пенсии, отчисляя в негосударственные пенсионные 6% от своей зарплат - с возможностью отказаться от уплаты, увеличить или снизить эту сумму.

Основные трения шли вокруг способа включения работника в систему — Минфин предлагал подключать всех граждан к ИПК автоматически с возможностью отказа, однако против этого выступил социальный блок правительства.

В случае автоматического подключения к системе, предполагается двухлетний переходный период, во время которого граждане должны решить, какую именно сумму и в какой фонд они намерены отчислять в качестве индивидуального пенсионного капитала. Для тех, кто «промолчит» будет установлена постепенно возрастающая ( по 1% в год) ставка от 0% до 6%. Для управления накоплениями «молчунов» предлагается создать окологосударственный фонд на базе Внешэкономбанка.