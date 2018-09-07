Пользователи пожаловались на проблемы в работе Instagram

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-07T17:45:52+03:00

По данным Downdetector, почти половина пользователей социальной сети не могут загрузить новости в своих аккаунтах

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В пятницу, 7 сентября, пользователи социальной сети Instagram пожаловались на проблемы в ее работе. Перебои фиксируются в различных странах, в том числе в России. Об этом следует из данных портала Downdetector, который мониторит работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что около половины пользователей соцсети Instagram (44%) не могут загрузить новости в своих аккаунтах. Больше трети пользователей (37%) не могут зайти на свои страницы. Кроме того, 17% людей наблюдают сбои в работе приложения.

Портал публикует "карту сбоев", согласно которой самое большое число жалоб на перебои в работе сети фиксируется от жителей Соединенных Штатов и стран Евросоюза, среди которых - представители Франции, Италии, Великобритании и Германии. В России на проблемы с Instagram жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.