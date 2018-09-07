Константинопольский патриархат назначил своих епископов на Украине

СЕГОДНЯ 20:40 2018-09-07T20:40:07+03:00

Как отметили в Украинской православной церкви Московского патриархата, это сделано "в рамках подготовки решения о предоставлении независимости православной церкви на Украине"

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Зампредседателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей назначил своих представителей на Украине.

По его словам, это сделано "в рамках подготовки решения о предоставлении независимости православной церкви на Украине". В качестве экзархов на Украине назначены епископ Панфильский Даниэль из США и Эдмонтонский Иларион, передает ТАСС.

Напомним, что Украина является канонической территорией Русской православной церкви. Украинская православная церковь имеет права широкой автономии, но является частью Московского патриархата.

Экзархат — это особая административно-территориальная единица, которая находится в другом государстве и специально создается для окормления верующих данного обряда.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею I и попросил предоставить автокефалию непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата.