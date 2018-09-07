2018-09-07T20:40:07+03:00
Политика

Константинопольский патриархат назначил своих епископов на Украине

Как отметили в Украинской православной церкви Московского патриархата, это сделано "в рамках подготовки решения о предоставлении независимости православной церкви на Украине"
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments32
Константинопольский патриарх ВарфоломейКонстантинопольский патриарх ВарфоломейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Зампредседателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей назначил своих представителей на Украине.

По его словам, это сделано "в рамках подготовки решения о предоставлении независимости православной церкви на Украине". В качестве экзархов на Украине назначены епископ Панфильский Даниэль из США и Эдмонтонский Иларион, передает ТАСС.

Напомним, что Украина является канонической территорией Русской православной церкви. Украинская православная церковь имеет права широкой автономии, но является частью Московского патриархата.

Экзархат — это особая административно-территориальная единица, которая находится в другом государстве и специально создается для окормления верующих данного обряда.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею I и попросил предоставить автокефалию непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД РФ прокомментировали заявление западных стран по делу Скрипалей
Трамп готов ввести пошлины на товары из Китая еще на 267 млрд долларов
Руководители "Газпрома" Миллер и Зубков попали в аварию в Москве
Матч Турция - Россия: в воротах у наших появится Лунев, в полузащите - Черышев, а в атаке - Дзюба
Володин предложил сформировать межпарламентскую комиссию с Вьетнамом
Глава Минобороны Франции заявила о «шпионаже» российского спутника
Министр информполитики Украины пожаловался на сюжет ВВС о санаториях в «русском Крыму»
Пол Маккартни выпустил первый студийный диск с 2013 года
Медведев назначил нового торгового представителя РФ в Республике Беларусь
Центрбанк может повысить коэффициент риска для ипотеки с первым взносом менее 20%
Актриса Раиса Рязанова опровергла сообщение о своей госпитализации
Умерла актриса Лиз Фрайзер
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Instagram
Ученые нашли травоядную акулу
Песков оценил перспективы встречи Путина и Порошенко
Швед Олле Далин избран новым президентом Международного союза биатлонистов
Путин в октябре совершит визит в Узбекистан
Вучич отказался встречаться с лидером Косово в Брюсселе
Следующая встреча глав РФ, Ирана и Турции по Сирии пройдет в России
Путин уведомил Роухани и Эрдогана о вероятных провокациях с химоружием в сирийском Идлибе
Силуанов назвал сроки запуска новой системы индивидуальных пенсионных накоплений
Голикова предложила сократить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительстве
Депутат Госдумы предложил ввести запрет на дорожные работы днем