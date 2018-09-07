Трамп готов ввести пошлины на товары из Китая еще на 267 млрд долларов

СЕГОДНЯ 21:33 2018-09-07T21:33:36+03:00

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу ранее заявил, что Вашингтон пока не принял решение о дополнительных пошлинах на китайские товары

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В пятницу, 7 сентября, президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона ввести дополнительные пошлины в отношении товаров из Китая на 267 млрд долларов.

"Пошлины на сумму в $200 млрд могут быть введены очень скоро - в зависимости от того, что с ними будет. В некотором смысле все зависит от Китая", - сказал Трамп, передает агентство Reuters.

Он отметил, что США могут без предупреждения ввести пошлины еще на 267 млрд долларов, если он захочет.

Ранее глава Национального экономического совета администрации США Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон пока не определился по вопросу дополнительных пошлин на китайские товары.

Ранее Трамп сообщал о своем недовольстве дефицитом в торговле с Китаем. 15 июня 2018 года он заявил о 25-процентных пошлинах на импортируемые из КНР товары на сумму 50 млрд долларов. Пекин ввел аналогичные ответные меры.