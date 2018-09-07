Иран призвал наказать виновных в атаке на консульство в иракском городе Басра
Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Тегеран требует в ближайшее время найти и наказать виновных в нападение на иранское консульство в иракском городе Басра.
"Жестокое нападение и поджог здания иранского консульства вызвали многочисленные финансовые потери. К счастью, мы не получили никакой информации о нанесении вреда сотрудникам этого дипломатического представительства", — заявил Касеми, слова которого были опубликованы на сайте МИД Ирана.
Он отметил, что власти Ирака несут ответственность за пренебрежение безопасностью.
"Очевидно, что иракское правительство несет ответственность за пренебрежение безопасностью, и мы ожидаем, что нападавшие будут быстро выявлены и наказаны", — добавил представитель внешнеполитического ведомства.
В пятницу, 7 сентября, в иракской Басре, где с начала недели проходят беспорядки, протестующие подожгли здание иранского консульства, передает РИА Новости.
По информации телеканала "аль-Арабия", власти Ирана решили закрыть пограничный переход между двумя странами, который находится в 30 километрах от Басры.