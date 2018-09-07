2018-09-07T23:24:06+03:00
В мире

В Басре протестующие подожгли консульство Ирана в Ираке

Тегеран требует от Багдада наказать виновных в нападении на дипмиссию
Юлия ДИВЕЕВА
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Демонстранты в Басре подожгли консульство ИракаДемонстранты в Басре подожгли консульство ИракаФото: REUTERS
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В иракском городе Басра демонстранты подожгли здание консульства Ирана во время протеста против поставок Тегераном некачественной воды.

Как передает Al Arabiya, иранские дипломаты подтвердили эту информацию. По их словам, зданию, которое расположено в престижном районе Аль-Бардейя, к юго-востоку от центра города, в результате нападения нанесен ущерб.

"Жестокое нападение и поджог здания иранского консульства вызвали многочисленные финансовые потери. К счастью, мы не получили никакой информации о нанесении вреда сотрудникам этого дипломатического представительства", — говорится обращении официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Издание пишет, что после поджога демонстранты направились к президентским дворцам в Басре. Полиция открыла огонь по участникам беспорядков. В результате один человек погиб, еще 11 получили ранения.

Касеми подчеркнул, что Иран осуждает "жестокую атаку" на иранское консульство и требует немедленно наказать виновных, передает РИА Новости.

"Очевидно, что иракское правительство несет ответственность за пренебрежение безопасностью, и мы ожидаем, что нападавшие будут быстро выявлены и наказаны", — добавил он.

В Басре беспорядки начались в понедельник, когда на улицу вышли тысячи демонстрантов, которые требуют от властей улучшить ситуацию со снабжением города чистой питьевой водой и электроэнергией.

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