2018-09-08T00:43:29+03:00
Общество

Умер американский рэпер Мак Миллер

Бывший парень Арины Гранде Мак Миллер умер в возрасте 26 лет от передозировки
Юлия ДИВЕЕВА
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Рэп-исполнитель Мак МиллерРэп-исполнитель Мак МиллерФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В США умер рэп-исполнитель Мак Миллер (настоящее имя Малкольм Джеймс МакКормик, во время записи джазовых треков использовал псевдоним Larry Lovestein). Об этом стало известно из правоохранительных органов.

По данным полиции Калифорнии, парень скончался от явной передозировки наркотиками. Его тело было обнаружено в его доме в долине Сан-Фернандо. Музыканту было 26 лет, пишет интернет-портал TMZ.

Также известно, что о случившемся в службу спасения сообщил друг Милллера, который звонил в 911 из дома рэпера.

У музыканта начались проблемы после того, как он расстался с известной певицей Арианой Гранде. В мае он попал в автоаварию, находясь под действием наркотиков, и оказал сопротивление полиции при аресте.

В твиттере Гранде дала понять, что именно пристрастие Миллера к препаратам стало причиной их расставания. Издание отмечает, что его микстейп 2014 года «Лица» был почти автобиографичен в том, что касалось употребления наркотиков. В нем также неоднократно говорилось о ранней смерти.

В октябре Мак Миллер должен был отправится в концертный тур.

Mac Miller - Donald Trump.Mac Miller Donald Trump (Produced by Sap)

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