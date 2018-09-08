2018-09-08T00:59:26+03:00
Общество

Грузия экстрадировала в США обвиняемого в хакерстве россиянина

Андрея Тюрина подозревают в участии в массированной кибер-атаке на американские финансовые институты
Юлия ДИВЕЕВА
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Грузия арестовала и экстрадировала в США гражданина РоссииГрузия арестовала и экстрадировала в США гражданина РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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Россиянин Андрей Тюрин, которого американские власти обвиняют в участии в хакерских атаках, экстрадирован из Грузии в США. Об этом сообщила в пятницу секретная служба Соединенных Штатов.

"Сегодня секретная служба в координации с ФБР и генпрокуратурой США объявляют об экстрадиции российского хакера, который несет ответственность за самую крупную кражу данных о потребителях за всю историю американских финансовых институтов", - говорится в заявлении, распространённом пресс-службой ведомства.

В пресс-релизе также сказано, что 35-летний житель Москвы уже находится в Нью-Йорке и 7 сентября предстанет перед судебным следователем. Первое слушание по его делу запланировано на 25 сентября 2018 года. Тюрину собираются предъявить обвинения по девяти пунктам, один из который карается в США 30 годами тюремного заключения, передает Интерфакс.

Секретная служба отмечает, что россиянина задержали власти Грузии по запросу США. Американцы считают, что он участвовал в массированной атаке на американские финансовые институты и компании.

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