СЕГОДНЯ 10:29 2018-09-08T10:29:37+03:00

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНДР Ким Чен Ыном в рамках официального визита в Пхеньян. Об этом сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Посещая дошкольное образовательное учреждение для одаренных детей в Пхеньяне, Косачев объяснил детям, почему глава российской делегации не смогла прийти к ним.

«Она сейчас в соответствии с графиком председателя Государственного совета находится на встрече с ним (с Ким Чен Ыном)», - отметил Косачев.

Делегация верхней палаты российского парламента прибыла в КНДР с официальным визитом накануне, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 70-летия основания республики. Ранее члены Совфеда провели встречу с председателем Верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Боком и председателем президиума ВНС Ким Ён Намом.

По словам Косачева, в ходе переговоров северокорейская сторона подтвердила готовность двигаться по пути урегулирования на Корейском острове посредством политических решений, принятых «на взаимной сбалансированной основе».

Также сама Матвиенко заявила, что доставит Ким Чен Ыну письменное послание от президента РФ Владимира Путина.