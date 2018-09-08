Легендарный англичанин Джон Терри в ближайшее время может перейти в "Спартак"

СЕГОДНЯ 13:24 2018-09-08T13:24:55+03:00

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37-летний английский футболист Джон Терри, выступающий на позиции защитника, в ближайшее время может пополнить состав московского "Спартака". Клуб испытывает проблемы с защитниками из-за травмы Самуэля Жиго, так что англичанин пришелся бы кстати.

Несколько часов назад Терри выложил у себя в Инстаграм.Сторис видео, на котором он летит на самолете, а затем - кадры забора крови для анализа. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, он проходит медосбледование в клинике в Риме. И, вполне возможно, подпишет контракт на один год с возможностью продления.

Джон Терри известен по выступлениям за "Челси", после чего ушел в "Астон Виллу", за которую играл до лета этого года. В прошлом сезоне клуб из Бирмингема рубился за попадание в Премьер-Лигу, но проиграл "Фулхэму". После этого Терри стал свободным агентом и может пополнить теперь состав "Спартака".