В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях модернизированных вертолетов Ми-28НМ

СЕГОДНЯ 14:13 2018-09-08T14:13:18+03:00

В настоящий момент тестируется одна машина, до конца года Минобороду передадут партию еще из двух «Ночных охотников»

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В проходящих государственных испытаниях задействуют три единицы модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник». Об этом сообщил ндустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков на выставке «Гидроавиасалон-2018».

«В настоящий момент проходят государственные совместные испытания. В них задействована одна машина. Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Вертолеты России» передадут Министерству обороны установочную партию еще из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях», - заявил Сердюков.

При разработке модернизированного Ми-28НМ конструкторы учли опыт боевой эксплуатации машин этого типа. В передней кабине нового вертолета появился второй комплект органов управления, был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс с улучшенными вычислительными характеристиками.

Кроме того, экипаж нового вертолета получает более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе систем машины. Кабина надежно защищена от бронебойных пуль и снарядов калибром до 20 мм.