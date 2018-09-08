2018-09-08T15:37:51+03:00
Экономика

Срок выплаты пособий по безработице уменьшится до шести месяцев

При этом максимальный размер пособия повысится с 4900 до 8000 рублей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Срок выплаты пособий по безработице сократится до шести месяцевСрок выплаты пособий по безработице сократится до шести месяцевФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Срок выплат пособий по безработице уменьшится с 24 месяцев в течение 36 месяцев до 6 месяцев в течение 12 месяцев. При этом максимальный размер пособия повысится с 4900 до 8000 рублей. Об этом заявили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой, комментируя изменения пенсионной системы, внесенные ранее президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в настоящее время безработные могут получать пособие по безработице в течение двух периодов выплаты, а общий срок выплаты такого пособия не должен превышать 24 месяцев в суммарном исчислении в течение 36 месяцев.

"Проектом федерального закона предлагается установить один период выплаты пособия по безработице признанным в установленном порядке безработными гражданам: оставшимся без работы по любым основаниям в течение 12 месяцев", - сообщили в секретариате вице-премьера. Там подчеркнули, что максимальный размер пособия при этом вырастет с 4900 до 8000 рублей.

В секретариате добавили, что для граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления пенсии) устанавливается период выплат в 12 месяцев в течение 18 месяцев, максимальный размер пособия устанавливается в размере 11280 рублей, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия и Вьетнам договорились сотрудничать по вопросам международной безопасности
Минобороны РФ раскрыло дату и время готовящейся инсценировки химатаки в Идлибе
В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях модернизированных вертолетов Ми-28НМ
Apple предупредила о возможном подорожании своей продукции из-за предложенных Трампом пошлин
Легендарный англичанин Джон Терри в ближайшее время может перейти в "Спартак"
Деятели культуры призвали отказать Израилю в праве проведения Евровидения
Татьяна Навка о феноменальном катании Трусовой: «Несколько лет назад никто не поверил бы»
Guardian рассказала о попытке отравления бизнесмена Глушкова в 2013 году
«Девочка-феномен»: Плющенко оценил выступление Трусовой, впервые в истории женского катания исполнившей четверной лутц
Российские корабли в Средиземном море провели учения со стрельбой глубинными бомбами
Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНДР Ким Чен Ыном
Telegraph: Подозреваемые в покушении на Скрипалей много путешествовали по Европе
Трамп призвал Минюст США найти автора скандальной публикации о работе Белого дома
Reuters: Пентагон предлагает Трампу варианты ответа на вероятную «химатаку» в Идлибе
Ученые предлагают сделать Сахару гигантской электростанцией
На юго-западе Китая произошло землетрясения магнитудой 5,9
СК проверит информацию о побеге россиянки с ребенком в Сирию
Погода в Москве 8 сентября: В День города в столице обойдется без осадков
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
«Давно пробила дно»: Экс-министр уверен, что Киеву нет равных по части скандалов и позора
В США разрабатывают перехватчик российских «Кинжалов»
Toyota остановит выпуск автомобилей из-за землетрясения на Хоккайдо
Основатель и глава компании Alibaba Джек Ма уходит на пенсию
Гройсман сообщил об угрозе дефолта на Украине
Жерара Депардье заметили в международном отеле Пхеньяна
Трамп заснул под критику Обамы в свой адрес
Бывший советник Трампа отсидит в тюрьме 14 дней