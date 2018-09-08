Срок выплаты пособий по безработице уменьшится до шести месяцев

СЕГОДНЯ 15:37 2018-09-08T15:37:51+03:00

При этом максимальный размер пособия повысится с 4900 до 8000 рублей

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Срок выплат пособий по безработице уменьшится с 24 месяцев в течение 36 месяцев до 6 месяцев в течение 12 месяцев. При этом максимальный размер пособия повысится с 4900 до 8000 рублей. Об этом заявили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой, комментируя изменения пенсионной системы, внесенные ранее президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в настоящее время безработные могут получать пособие по безработице в течение двух периодов выплаты, а общий срок выплаты такого пособия не должен превышать 24 месяцев в суммарном исчислении в течение 36 месяцев.

"Проектом федерального закона предлагается установить один период выплаты пособия по безработице признанным в установленном порядке безработными гражданам: оставшимся без работы по любым основаниям в течение 12 месяцев", - сообщили в секретариате вице-премьера. Там подчеркнули, что максимальный размер пособия при этом вырастет с 4900 до 8000 рублей.

В секретариате добавили, что для граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления пенсии) устанавливается период выплат в 12 месяцев в течение 18 месяцев, максимальный размер пособия устанавливается в размере 11280 рублей, передает ТАСС.