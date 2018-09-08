Названы самые опасные приложения для iPhone

СЕГОДНЯ 19:09 2018-09-08T19:09:27+03:00

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Названы самые опасные приложения для смартфона iPhone. Специалисты компании GuardianApp пришли к выводу, что десятки популярных мобильных приложений воруют персональные данные пользователей. Так, сервисы могут тайно отправлять информацию о местоположении пользователей в другие компании.

Отмечается, что опасные приложения собирали информацию Bluetooth LE Beacon, координаты GPS и имя Wi-Fi SSID. Среди таких приложений названы Code Scanner, Coupon Sherpa, ASKfm, GasBuddy, Homes.com, Moco, Mobiletag, Photobucket, Tapatalk, YouMail, Weather Live, Tunity, The Coupons App, SnipSnap Coupon, С25K 5K trainer.

Эти сервисы при установке требуют доступ к местоположению для корректной работы, но при этом нигде не сообщается, что приложения будут направлять данные сторонним компаниям для заработка разработчиков. Кроме того, по информации экспертов, отправляемые сведения могут содержать точную геопозицию пользователя и другую конфиденциальную информацию.