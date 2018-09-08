Правительство направит около 10 млрд рублей на поддержку автомобильного спроса в 2019 году

СЕГОДНЯ 22:57 2018-09-08T22:57:26+03:00

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в целом объем поддержки автопрома составит около 200 млрд рублей

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В следующем году правительство России направит около 10 млрд рублей на государственные программы поддержки спроса на автомобили. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"В следующем году это будет около 10 млрд рублей в базовых параметрах", - сказал Мантуров на выставке "Гидроавиасалон-2018" в субботу, 8 сентября.

По словам министра, в целом объем государственной поддержки всей автомобильной промышленности, включая промышленные субсидии, среди которых поддержка рабочих мест и другие меры, составит примерно 200 млрд рублей.

В 2018 году спрос на автомобили в России поддерживался путем выделения менее 30 млрд рублей, напомнил Мантуров. Он подчеркнул, что объем поддержки и параметры господдержки еще будут уточняться, передает ТАСС.

В ноябре 2017 года стало известно, что Минэкономразвития России предложило выделять на автопром 65 млрд рублей в год до 2025 года.