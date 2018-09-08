8 Сент. 23:23 2018-09-08T23:23:27+03:00

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Умер актер Питер Бенсон — звезда сериалов «Доктор Кто» и «Черная гадюка». Он скончался в возрасте 75 лет.

Как сообщил телеканал BBC, Бенсон ранее страдал от продолжительной болезни. Точная причина смерти не называется.

Питер Бенсон снимался в кино и на телевидении . Он прославился ролью в фильме «Большое ограбление поезда». Но наиболее популярным стал после работы в различных британских сериалах. Так, он сыграл в телепроекте 60-х годов под названием Heartbeat, а также в «Черной гадюке», «Докторе Кто», сериал «Мерлин» и многих других.

Он также выступал в театре, играл роль короля Англии Генри VI в трех картинах производства BBС, основанных на классических произведениях Шекспира.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, умерла еще одна звезда сериала «Доктор Кто» – британская актриса Жаклин Пирси . Она скончалась на 75-м году жизни от рака легких.