В Висконсине дальнойбощик два года проработал с отцом, не зная о родстве

8 Сент. 23:42 2018-09-08T23:42:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В американском штате Висконсин 23-летний дальнобойщик Натан Бус два года проработал со своим биологическим отцом, не зная о родстве. В 2014 году он узнал, что его отец тоже был дальнобойщиком, но не собирался узнавать, кто он такой.

«Возможно, мы встречались на стоянке и даже не знали об этом. Но я не очень-то и стремился узнать, кто он такой», - рассказал Бус изданию Washington Post.

Два года он устроился на работу в компанию Rock Solid Transport, где его приятелем стал 55-летний Роберт Дегаро. Они часто общались и переписывались в социальной сети Facebook.

Однажды переписку в интернете заметила приемная мать Натана, ей показалось знакомым имя Дегаро. Позже Бус выяснил, что Дегаро был его биологическим отцом.

«Я смеялся и не мог остановиться, потому что к тому времени мы проработали вместе почти два года, но так ничего и не поняли. Для него это было шоком, для меня тоже. Мы не знали, что сказать друг другу», - рассказал молодой человек.

По словам Дегадо, его бывшая жена предложила отдать новорожденного сына на усыновление, так как у них были плохие отношения в семье и сложное финансовое положение. Кроме того, врачи считали, что малыш родится раньше времени и может потребовать медицинской помощи.