2018-09-08T23:42:08+03:00
Общество

В Висконсине дальнойбощик два года проработал с отцом, не зная о родстве

Ситуацию прояснила приемная мать молодого человека, которая узнала в его приятеле биологического отца
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Дальнобойщик Натан Бус, два года проработавший со своим биологическим отцом. Фото: Натан Бус/FacebookДальнобойщик Натан Бус, два года проработавший со своим биологическим отцом. Фото: Натан Бус/Facebook
Изменить размер текста:

В американском штате Висконсин 23-летний дальнобойщик Натан Бус два года проработал со своим биологическим отцом, не зная о родстве. В 2014 году он узнал, что его отец тоже был дальнобойщиком, но не собирался узнавать, кто он такой.

«Возможно, мы встречались на стоянке и даже не знали об этом. Но я не очень-то и стремился узнать, кто он такой», - рассказал Бус изданию Washington Post.

Два года он устроился на работу в компанию Rock Solid Transport, где его приятелем стал 55-летний Роберт Дегаро. Они часто общались и переписывались в социальной сети Facebook.

Однажды переписку в интернете заметила приемная мать Натана, ей показалось знакомым имя Дегаро. Позже Бус выяснил, что Дегаро был его биологическим отцом.

«Я смеялся и не мог остановиться, потому что к тому времени мы проработали вместе почти два года, но так ничего и не поняли. Для него это было шоком, для меня тоже. Мы не знали, что сказать друг другу», - рассказал молодой человек.

По словам Дегадо, его бывшая жена предложила отдать новорожденного сына на усыновление, так как у них были плохие отношения в семье и сложное финансовое положение. Кроме того, врачи считали, что малыш родится раньше времени и может потребовать медицинской помощи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в аварии
В Турине мужчина пострадал из-за падения на голову упитанного кота
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в греческих Салониках
Умер актер Питер Бенсон — звезда сериалов «Доктор Кто» и «Черная гадюка»
Правительство направит около 10 млрд рублей на поддержку автомобильного спроса в 2019 году
Управляющему делами Московской патриархии отказали в греческой визе
«Предвидел свою смерть»: рэпер Мак Миллер снялся в гробу незадолго до кончины
В МИД РФ прокомментировали обстановку в районе российского генконсульства в Ираке
«Валят на пол, душат, выворачивают руки»: Павленский пожаловался на условия во французской тюрьме
Пентагон планирует использовать собственные методы борьбы с боевиками в Идлибе
Пашинян: в отношениях России и Армении нет ни одной проблемы
Ким Чен Ын заявил о готовности приехать в Россию