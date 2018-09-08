В Турине мужчина пострадал из-за падения на голову упитанного кота

8 Сент. 23:57 2018-09-08T23:58:10+03:00

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В итальянском Турине мужчина пострадал из-за падения на голову упитанного кота. Животное погибло на месте, а 56-летнему человеку пришлось лечить шею в течение месяца.

Как сообщает издание Corriere, инцидент произошел в конце июля на улице Триполи. Мужчина проходил по улице, когда на голову ему с балкона восьмого этажа упал кот весом около шести килограммов. В результате человек получил травму шеи и в течение месяца пролежал в больнице.

Выйдя из медицинского учреждения, пострадавший подал в суд на хозяйку кота, чтобы получить компенсацию за лечение. Дело о компенсации теперь будет рассматривать судья, который решит, виновата ли женщина в произошедшем. Однако известно, что владелица животного уже оштрафована за то, что не недосаточно тщательно следила за котом и допустила его гибель.