2018-09-09T02:42:40+03:00
Происшествия

В Южной Каролине готовятся к приближению шторма «Флоренс»

Власти штата в связи с приближением тропического шторма «Флоренс» ввели режим ЧС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Власти штата Южная Каролина в связи с приближением тропического шторма «Флоренс» ввели режим ЧСВласти штата Южная Каролина в связи с приближением тропического шторма «Флоренс» ввели режим ЧСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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К американскому штату Южная Каролина приближается мощный тропический шторм «Флоренс», который грозит перерасти в ураган. В связи с этим местные власти ввели в штате режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает агентство Associated Press.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер на пресс-конференции в субботу заявил, что пока нет уверенности, что стихия действительно заденет штат, но, по его словам, «этот шторм слишком сильный и его путь слишком непредсказуем, чтобы рисковать».

«Мы готовимся к худшему, надеясь на лучшее», - добавил он.

Ранее в пятницу режим ЧС, позволяющий местным властям получить доступ к некоторым федеральным фондам, а также задействовать дополнительные ресурсы при ликвидации возможных последствий стихийного бедствия – в частности, привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США – был введен в соседнем штате Северная Каролина.

Как ожидается, шторм «Флоренс», который сейчас находится примерно в 1300 км к юго-востоку от Бермудских островов и движется на северо-запад со скоростью около 11 км в час, подойдет к юго-восточному побережью США после выходных. По прогнозам американских синоптиков, он вскоре начнет набирать силу и в воскресенье может усилиться до урагана. Метеорологи предупреждают, что в нескольких прибрежных штатах пройдут мощные ливни, сопровождаемые сильным ветром.

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