В День танкиста Минобороны России опубликовало уникальные рассекреченные документы

СЕГОДНЯ 04:22 2018-09-09T04:40:14+03:00

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В преддверии Дня танкиста, который в России отмечается во второе воскресенье сентября и в этом году припадает на 9 сентября, Минобороны представило новый историко-познавательный проект, посвященный героизму советских танкистов и их подвигам во время Великой Отечественной войны.

На официальном сайте министерства обороны России публикует уникальные исторические документы из фондов центрального архива ведомства, с которых снят гриф секретности.

Раздел открывает приказ министра Вооруженных сил СССР № 27 от 16 июля 1946 года «Об установлении ежегодного праздника – Дня танкистов». В документе указано, что, «учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне», День танкистов празднуется во второе воскресенье сентября и отмечается двадцатью артиллерийскими залпами «во всех столицах союзных республик, а также в Ленинграде, Сталинграде, Челябинске, Горьком, Нижнем Тагиле, Свердловске, Харькове, Омске, Хабаровске и Владивостоке».

«Большой интерес всех любителей военной истории нашей страны вызовет опубликованный в разделе рассекреченный приказ народного комиссара обороны СССР №325 от 16 октября 1942 года, в котором после подробного анализа ошибок и недочётов в применении танков в первый год войны давались конкретные указания по боевому использованию танковых и механизированных частей и соединений», - отмечается в поступившем в «Комсомолку» пресс-релизе министерства.

Часть материалов посвящена знаменитой Курской битве и легендарному танковому сражению под Прохоровкой. Отдельный раздел рассказывает о подвигах воинов-танкистов в годы Великой Отечественной войны.

Главная цель нового проекта Минобороны России – поставить «заслон фальсификации истории» и развенчать «многие её лживые мифы». Кроме того, рассекреченные архивные документы станут важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодёжи.