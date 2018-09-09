Погода в Москве на 9 сентября 2018 года: солнечно, без осадков и до +25 градусов

СЕГОДНЯ 07:16 2018-09-09T07:16:34+03:00

В воскресенье, 9 сентября, в Москве будет солнечно, без осадков и до +25 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 9 сентября 2018 года. Как и обещали специалисты, в эти выходные тепло не покинуло столицу. Так, в воскресенье воздух в городе прогреется до +23…+25 градусов. При этом в мегаполисе ожидается переменная облачность. Кроме того, обойдется без осадков. Ветер же будет дуть переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

А в ночь на понедельник, 10 сентября, столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток также обойдется без дождей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая неделя сентября в Москве напоминала о лете. Более того, в столице зафиксировано самое теплое начало осени за последние 80 лет. Нынешняя погода на пять - семь градусов теплее, чем положено по климатическим нормам. Причем аномальная для сентября теплынь покидать мегаполис не собирается и в начале следующей недели.

Однако у радующего москвичей затянувшегося лета есть и минусы. Дело в том, что в сухую погоду с повышенным атмосферным давлением ухудшается экологическая ситуация в городе.