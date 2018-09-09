2018-09-09T15:15:14+03:00
В мире

Игорь Додон попал в больницу после ДТП

По некоторым данным, автомобиль, в котором находился президент Молдавии, столкнулся с грузовиков
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Молдавии Игорь ДодонПрезидент Молдавии Игорь ДодонФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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В воскресенье, 9 сентября, кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП. Авария произошла на трассе Страшены-Калараш. Как стало известно, автомобиль, в котором находился молдавский лидер, столкнулся с грузовиков и от удара перевернулся.

По предварительным данным, после ДТП глава республики был доставлен в больницу, передает молдавский телеканал Publika.md.

Стоит отметить, что местная полиция уже подтвердила факт аварии, однако предоставить детали отказалась.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 8 сентября, в ДТП попал автомобиль абхазского премьера Геннадия Гагулии, который ехал в Сухум из аэропорта в Сочи. В машину политика врезался выскочивший на «встречку» ВАЗ-21099, водитель которого находился под воздействием наркотиков. В результате 70-летний Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.

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