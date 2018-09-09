Игорь Додон попал в больницу после ДТП
В воскресенье, 9 сентября, кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП. Авария произошла на трассе Страшены-Калараш. Как стало известно, автомобиль, в котором находился молдавский лидер, столкнулся с грузовиков и от удара перевернулся.
По предварительным данным, после ДТП глава республики был доставлен в больницу, передает молдавский телеканал Publika.md.
Стоит отметить, что местная полиция уже подтвердила факт аварии, однако предоставить детали отказалась.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 8 сентября, в ДТП попал автомобиль абхазского премьера Геннадия Гагулии, который ехал в Сухум из аэропорта в Сочи. В машину политика врезался выскочивший на «встречку» ВАЗ-21099, водитель которого находился под воздействием наркотиков. В результате 70-летний Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.