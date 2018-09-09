2018-09-09T17:18:51+03:00
Политика

Путин счел работу мэра сложнее президентской

По мнению российского лидера, труднее приходится на госслужбе главе муниципального образования, так как он работает напрямую с людьми
Денис СУХОВ
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Фото: Михаил Метцель/ТАССФото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин счел работу градоначальника более сложной, чем исполнение обязанностей главы государства. Соответствующее мнение российский лидер выразил, общаясь с журналистами на избирательном участке, где проголосовал на выборах мэра Москвы.

Президент отметил, что главе муниципального образования приходится труднее, так как его обязанности предполагают прямую работу с населением.

Отвечая на вопрос о том, справился ли бы он с работой мэра, Путин отметил, что уже имеет некоторый опыт работы в этой области.

«Я был заместителем мэра, и в общем, мне кажется, работал неплохо. Мне кажется, справился бы с работой и на ступеньку чуть повыше», - добавил президент.

Ранее Путин прибыл на избирательный участок №2151 в здании Российской академии наук на улице Косыгина, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы. Опустив свой бюллетень в урну, глава государства выразил надежду, что текущий стиль управления столицей сохранится в ближайшей перспективе.

Напомним, 9 сентября в России проходит Единый день голосования — жители 26 субъектов федерации определяют, кто возглавит их город, республику, область или край. О том как проходят выборы в разных уголках страны читайте и смотрите в прямой трансляции на сайте «Комсомольской правды».

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