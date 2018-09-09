Албанцы не пропустили Вучича к одному из сербских сел в Косово

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-09T18:40:13+03:00

Толпы активистов заблокировали все подъезды к населенному пункту с помощью тракторов и бревен

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Толпы албанцев блокировали подъездные дороги к селу Банье в Автономном краю Косово и Метохия, отказавшись пропустить к населенному пункту президента Сербии Александра Вучича.

Об этом сообщило сербское национальное телевидение.

Отмечается, что несколько сотен албанцев из поселков Глоговац и Србица перегородили подъезды к населенному сербами Банье с помощью грузовиков, тракторов и завалов из бревен. Некоторые участники блокады, представившиеся ветеранами Освободительной армии Косово, были вооружены.

После того, как попытка проехать в Банье по основной дороге не увенчалась успехом, Вучич попросил журналистов остаться и попробовал попасть в село по объездному пути. Однако баррикады и кордон косовской полиции ожидали сербского президента и там.

«Ранее они подписали маршрут поездки, и возражений по поводу села Банье не было, а KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии) и EULEX (Миссия ЕС в области верховенства закона) должны были обеспечить безопасность. Люди, которые готовились к моему приезду всю ночь, стояли и плакали. Несколько раз слышалась стрельба, а я не хочу вести народ под пули», - прокомментировал инцидент Вучич, отметив, что албанцы вели себя как «дети в детском саду».

В результате Вучич был вынужден ободрять жителей Банье по телефону.

«Они болеют теми же болезнями, которыми болели мы. Надеюсь, что мы будем в состоянии излечиться и более разумными средствами – словами, разговорами, сильной экономикой, разумом, а не орудиями и оружием решать вопросы», - добавил Вучич, говоря о действиях албанцев.

Напомним, в 2008 году албанские структуры Косово провозгласили независимость от Сербии. Под давлением Брюсселя сербские власти начали переговоры с косоварами для облегчения жизни своих граждан в автономном крае, а также ради сближения с Евросоюзом.

Итогом консультаций стали два соглашения между Приштиной и Белградом: о принципах нормализации отношений и о Сообществе сербских общин. Однако 4 августа Приштина не соблюла последний срок выполнения договоренностей, установленный Брюсселем. В свою очередь это привело к очередному витку напряженности в регионе.