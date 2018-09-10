«Спасибо за поддержку, друзья!»: Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы

СЕГОДНЯ 00:40 2018-09-10T00:52:46+03:00

Столичный градоначальник поблагодарил всех – и тех, кто проголосовал за него, и тех, кто отдал свои голоса за других кандидатов

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Сергей Собянин опубликовал обращение к москвичам, в котором поблагодарил всех за свою победу на выборах мэра Москвы.

«Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это — наша общая победа», - говорится в обращении на сайте действующего столичного градоначальника и его избирательного штаба.

Сергей Собянин поблагодарил всех, кто проголосовал за него, и всех, «кто пришел на выборы, но отдал свой голос другим кандидатам».

«Независимо от разницы во взглядах, все мы одинаково любим наш город и желаем ему добра. Следующие пять лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по данным экзитполов, Сергей Собянин набирает 74% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Вадим Кумин, которого поддержали 10% москвичей. Третье место разделили кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов и Михаил Дегтярев от ЛДПР, на пятом месте Михаил Балакин от партии «Союз горожан» с двумя процентами.

Между тем, в этом году явка избирателей на выборах столичного градоначальника к 20:00 составила 28%, тогда как на предыдущих выборах мэра Москвы пять лет назад итоговая явка была 32,07%. В 2013 году Сергей Собянин победил с 51,37% голосов.

О том как проходили выборы в разных уголках страны, читайте и смотрите в онлайн-трансляции Единого дня голосования на сайте «Комсомольской правды».