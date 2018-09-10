2018-09-10T07:16:07+03:00
Наука

На космодроме «Восточный» под стартовым комплексом для «Союзов» появились пустоты

Контракт на их ликвидацию уже заключен, работы скоро начнутся
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный» нуждается в ремонте. Фото: Юрий Смитюк/ТАСССтартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный» нуждается в ремонте. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В земле под первым стартовым комплексом для ракет-носителей «Союз-2» на новом российском космодроме «Восточный» образовались пустоты, ремонтные работы скоро начнутся.

«Под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на Восточном в грунте появились пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию», - рассказал ТАСС источник на космодроме.

Причины образования пустот он не уточнил, но отметил, что состояние старта для «Союзов» специалисты оценивали в июле.

Стоит отметить, что эта информация подтверждается данными, размещенными на сайте госзакупок. Заказчик работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути МБО сооружения первого Стартового комплекса ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный» – Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, который входит в «Роскосмос».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, строительство космодрома в Амурской области началось в 2012 году, а в 2016-м был возведен первый стартовый комплекс под ракеты «Союз».

Первый старт с «Восточного» состоялся 18 мая 2016 года. Тогда ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту три российских спутника. Третий – 1 февраля этого года, на орбиту были выведены одиннадцать спутников.

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