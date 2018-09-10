На выборах мэра Москвы Собянин набирает 69,72% голосов

СЕГОДНЯ 06:52 2018-09-10T07:06:00+03:00

К этому часу на избирательных участках столицы обработали почти 92% бюллетеней

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К утру понедельника, 10 сентября, обработаны 91,96% протоколов с избирательных участков столицы. По данным на этот час, на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набирает 69,72% голосов.

На втором месте кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин, которого поддержали 11,54% принявших участие в голосовании москвичей, на третьем – глава муниципального округа Таганский, «справедливоросс» Илья Свиридов с 7,16%. За ним идет Михаил Дегтярев от ЛДПР (6,81%) и Михаил Балакин от партии «Союз горожан» (1,89%). Явка избирателей, по информации Мосгоризбиркома, составила 30,49%.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на понедельник Сергей Собянин поблагодарил всех, кто проголосовал за него, и всех, «кто пришел на выборы, но отдал свой голос другим кандидатам». С победой на выборах мэра Москвы его уже по телефону поздравил президент России Владимир Путин.

Напомним, 9 сентября прошел всероссийский Единый день голосования — жители 26 субъектов федерации определяли, кто возглавит их город, республику, область или край, выбирали депутатов законодательных органов.

О том как проходили выборы в разных уголках страны, читайте и смотрите в онлайн-трансляции Единого дня голосования на сайте «Комсомольской правды».