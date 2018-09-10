Россия закупила более 62 млн доз прививок от гриппа

СЕГОДНЯ 08:31 2018-09-10T08:32:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Как стало известно, Россия закупила свыше 62 миллионов доз прививок от гриппа на текущий эпидемиологический сезон.

Согласно информации, размещенной на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018), за госсчет закуплены дозы отечественной вакцины с актуальными штаммами. При этом отмечается, что состав вакцины актуализирован в соответствии с прогнозами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«На текущий эпидемиологический сезон за счет средств государства закуплено около 62,3 миллионов доз отечественной вакцины с актуальными штаммами», - говорится на стенде ведомства. Также там подчеркивается, что бесплатные прививки смогут сделать дети, беременные женщины, пожилые люди, а также профессиональные группы риска, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Москве в 2018 году вакцинацию против гриппа впервые можно будет пройти в торговых центрах.