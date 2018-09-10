2018-09-10T08:32:10+03:00
Здоровье

Россия закупила более 62 млн доз прививок от гриппа

Состав вакцины актуализирован в соответствии с прогнозами ВОЗ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Россия закупила более 62 млн доз прививок от гриппаРоссия закупила более 62 млн доз прививок от гриппаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Как стало известно, Россия закупила свыше 62 миллионов доз прививок от гриппа на текущий эпидемиологический сезон.

Согласно информации, размещенной на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018), за госсчет закуплены дозы отечественной вакцины с актуальными штаммами. При этом отмечается, что состав вакцины актуализирован в соответствии с прогнозами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«На текущий эпидемиологический сезон за счет средств государства закуплено около 62,3 миллионов доз отечественной вакцины с актуальными штаммами», - говорится на стенде ведомства. Также там подчеркивается, что бесплатные прививки смогут сделать дети, беременные женщины, пожилые люди, а также профессиональные группы риска, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Москве в 2018 году вакцинацию против гриппа впервые можно будет пройти в торговых центрах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестный ранил ножом двух человек на Курском вокзале в Москве
Основатель и глава Alibaba Джек Ма отложил выход на пенсию ровно на год
В России с 2019 года с прилавков магазинов исчезнет поваренная соль‍
В Париже мужчина с арматурой и ножом напал на прохожих
В экологической катастрофе увидели неожиданную выгоду для России
Погода в Москве на 10 сентября 2018 года: в столице ожидается до +23 градусов
На выборах мэра Москвы Собянин набирает 69,72% голосов
Абэ хочет «перевести отношения Японии и России в новую эру»
На космодроме «Восточный» под стартовым комплексом для «Союзов» появились пустоты
На выборах главы Хакасии лидирует коммунист Коновалов
В Алабаме неизвестный расстрелял людей в «Макдональдсе»: один человек убит
США собираются использовать аэропорт в Нигере для авиаударов по боевикам в Ливии
Лидер шведской оппозиции призвал правительство уйти в отставку
Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
Глава МИД Канады уверена, что с США удастся заключить хорошую взаимовыгодную торговую сделку
В Пентагоне открестились от атаки фосфорными боеприпасами в сирийском Дэйр-эз-Зоре
В Германии размышляют, присоединиться ли к ударам США и союзников по Сирии
Порошенко: Украинские хакеры научились перехватывать данные с российских спутников
Медведев доволен результатами «Единой России» на выборах в регионах
«Спасибо за поддержку, друзья!»: Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
Серена Уильямс заплатит за скандал в финале US Open: ее оштрафовали на $17 тысяч
На выборах мэра Москвы лидирует Собянин с 74% голосов
CBS: Трамп хотел сообщить в Твиттер о выводе семей американских военных из Южной Кореи
Лоза сообщил о блокировке своего аккаунта в Facebook из-за слова «москаль»