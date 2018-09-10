Россия закупила более 62 млн доз прививок от гриппа
Как стало известно, Россия закупила свыше 62 миллионов доз прививок от гриппа на текущий эпидемиологический сезон.
Согласно информации, размещенной на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018), за госсчет закуплены дозы отечественной вакцины с актуальными штаммами. При этом отмечается, что состав вакцины актуализирован в соответствии с прогнозами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«На текущий эпидемиологический сезон за счет средств государства закуплено около 62,3 миллионов доз отечественной вакцины с актуальными штаммами», - говорится на стенде ведомства. Также там подчеркивается, что бесплатные прививки смогут сделать дети, беременные женщины, пожилые люди, а также профессиональные группы риска, передает РИА Новости.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Москве в 2018 году вакцинацию против гриппа впервые можно будет пройти в торговых центрах.