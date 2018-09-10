Умерла Челси Смит, завоевавшая титул "Мисс Вселенная" в 1995 году

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-10T15:25:30+03:00

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В субботу, 8 сентября, умерла Челси Смит (Chelsi Smith) - победительница известного конкурса красоты "Мисс Вселенная" 1995 года. На момент смерти женщине было всего 45 лет. Причиной ее кончины стала тяжелая и продолжительная болезнь.

"Нам будет не хватать ее заразительного смеха, жизнерадостности и свободного духа. Она оставила неизгладимый след на всех, кто ее знал", - сказали члены семьи Смит.

По словам их представителя, еще весной прошлого года женщине диагностировали рак печени. Все это время Челси боролась с заболеванием, но в начале августа 2018-го окончательно перебрал в дом матери в американском штате Пенсильвания, где позже и скончалась в окружении родных и близких.

Как сообщает издание The Mirror, публичная панихида состоится в октябре. Родные умершей считают, что все молодые девушки, для которых Челси Смит была настоящим "примером", должны получить возможность на прощание.

Стоит отметить, что именно эта американка стала первой и единственной мулаткой, выигравшей все три национальных конкурса красоты подряд. Так, в 1994 году девушка завоевала титул самой красивой девушки округа Галвестон, а потом победила на уровне штата Техас. Уже позже ее признали главной красавицей всех Соединенных Штатов.