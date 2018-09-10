2018-09-10T16:26:31+03:00
Политика

"Никаких переговоров": Киев отказался возобновлять подачу воды в Крым

По мнению украинских властей, населению полуострова такие поставки не нужны, а местные предприятия обойдутся и без них
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Киев не допустит возобновления поставок воды в КрымКиев не допустит возобновления поставок воды в КрымФото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Киеве пообещали "любой ценой" предотвратить возобновление подачи воды на территорию Крыма. Такое заявление сделал представитель президента Украины на полуострове Борис Бабин.

По его мнению, жители Крыма в этой воде не нуждаются, а местные предприятия ее просто не получат.

"У нас есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шажочками подвести нас под подачу этой воды не будет. Это государственная политика. Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую", — сказал Бабин в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, что до 2014 года вода поступала в полуостров по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр, но поставки прекратились после проведения всенародного референдума. Вопрос их возобновления был поднят уже летом 2018-го, поскольку около завода "Крымский титан" пересох кислотонакопитель, что привело к превышению концентрации в воздухе сернистого ангидрида и ухудшению здоровья жителей Армянска.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне заместитель министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрий Грымчак заявил о готовности вновь пустить воду в Крым. Условием стало признание Россией "оккупации" полуострова.

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