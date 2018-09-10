США решили закрыть посольство Палестины в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 16:43 2018-09-10T16:43:26+03:00

Такая мера была принята в качестве "меры наказания" за инициирование расследования в отношении Израиля

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Соединенные Штаты приняли решение о закрытии дипломатической миссии Палестины, в частности, ее посольства в Вашингтоне. Об этом рассказал генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиба Эрикат.

Такие действия американцев стали "мерой наказания" за продолжение сотрудничества частично признанного государства с Международным уголовным судом. Речь идет о военных преступления Израиля, в частности, захвате палестинских территорий.

По мнению Эриката, такое поведение Вашингтона ведет лишь к обострению конфликта и повлечет за собой серьезные политические последствия.

"Спуск палестинского флага в Вашингтоне означает гораздо больше, чем новый удар администрации Трампа против мира и справедливости. США занимаются шантажом в отношении МУС, угрожая такой глобальной легитимной платформе уголовного правосудия, которая призвана отстаивать мировую справедливость", - приводятся слова политика на сайте агентства WAFA,

Напомним, что сейчас США активно поддерживают Израиль в его противостоянии с Палестиной. Так, например, в мае этого года в Иерусалиме прошла церемония открытия посольства Соединенных Штатов, перенесенного из Тель-Авива. Это событие спровоцировало массовые протесты, в ходе которых погибли десятки людей, передает сайт kp.ru.