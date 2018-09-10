2018-09-10T17:45:28+03:00
В мире

Популярный телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя в собственном доме

Джейми повалил его на землю и удерживал до прибытия полицейских
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Знаменитый кулинар Джейми Оливер.Знаменитый кулинар Джейми Оливер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британский повар, ресторатор и телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя, который пытался проникнуть в его дом

Преступник собирался забраться в особняк известного телеведущего в северной части Лондона, районе Хайгейт, в тот момент, когда 43-летний Оливер находился внутри вместе с женой и пятью детьми. Заметив грабителя, он побежал за ним, а догнав, повалил на землю. Вскоре среагировали его водитель и соседи, они помогли удержать вора до прибытия полиции.

"Джейми был очень взбешен и побежал за этим мужчиной вниз по улице, потом догнал его и повалил на землю", - описал ситуацию источник Daily Mirror .

Как выяснилось позже, грабитель пытался проникнуть в несколько других особняков на той же улице. На ней находятся дома множества знаменитостей, в том числе особняк супермодели и актрисы Кейт Мосс.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинец подал заявление на Жириновского в полицию после драки на Пушкинской площади
Ученые рассказали, как одиночество расширяет границы личного пространства
Путин отметил взаимодействие между военными ведомствами РФ и Японии
Убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство
Полет многотонного беспилотника показали на видео
США решили закрыть посольство Палестины в Вашингтоне
"Никаких переговоров": Киев отказался возобновлять подачу воды в Крым
Песков о результатах Единого дня голосования-2018: Путин дал свою оценку этим выборам
Мужчина захватил в заложники учительницу школы в Стамбуле
СБУ считает «фейком» информацию ФСБ о сотрудничестве Киева с ИГ*
Кремль не располагает данными о личностях «подозреваемых» по делу Скрипалей
Топилин допустил продление «заморозки» накопительных пенсий до 2021 года
Умерла Челси Смит, завоевавшая титул "Мисс Вселенная" в 1995 году
Автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Лиона
Во Франции застрелили защитника футбольного клуба "Сент-Этьен"
«Были и хулиганы, и провокаторы»: Песков заверил, что полиция во время несогласованных акций действовала по закону
Эксперт допускает снижение курса доллара до 65 рублей к концу года
Ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике
Возвращение в Простоквашино-2018: в 6-ой серии герои будут спасать таинственного зверя от почтальона Печкина
Курс евро превысил отметку в 81 рубль впервые с марта 2016 года
Появилось видео задержания боевика ИГ*, готовившего убийство одного из лидеров ДНР
В Тулу прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского
Названы самые популярные города РФ для осенних выходных
Посылки из Китая будут доходить до россиян вдвое быстрее
В Таиланде снимут фильм о затерявшихся в пещере школьниках