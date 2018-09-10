Популярный телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя в собственном доме

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-10T17:45:28+03:00

Джейми повалил его на землю и удерживал до прибытия полицейских

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Британский повар, ресторатор и телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя, который пытался проникнуть в его дом

Преступник собирался забраться в особняк известного телеведущего в северной части Лондона, районе Хайгейт, в тот момент, когда 43-летний Оливер находился внутри вместе с женой и пятью детьми. Заметив грабителя, он побежал за ним, а догнав, повалил на землю. Вскоре среагировали его водитель и соседи, они помогли удержать вора до прибытия полиции.

"Джейми был очень взбешен и побежал за этим мужчиной вниз по улице, потом догнал его и повалил на землю", - описал ситуацию источник Daily Mirror .

Как выяснилось позже, грабитель пытался проникнуть в несколько других особняков на той же улице. На ней находятся дома множества знаменитостей, в том числе особняк супермодели и актрисы Кейт Мосс.