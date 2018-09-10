Российский фильм "Собибор" поборется за "Оскар"

СЕГОДНЯ 19:45 2018-09-10T19:46:57+03:00

Фильм назван в память о концлагере, в котором нацисты уничтожили 170 тысяч человек Фото: кадр из фильма

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Картина Константина Хабенского под названием "Собибор" была выдвинута от России на американскую кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский.

Накануне в московском Доме кино состоялось специальное заседание Российского оскаровского комитета, которое длилось больше часа. Именно в ходе него было принято решение о выдвижении картины в качестве кандидата на победу в номинации.

"От России [на "Оскар"] выдвинут фильм "Собибор", - сообщил Роднянский.

По его словам, эта кинолента имеет "наибольшие шансы в борьбе за награду", поэтому большинство членов комитета проголосовали именно за нее. Однако рассматривались и другие фильмы, которые составили конкуренцию "Собибору".

По данным ТАСС, на заседании присутствовали режиссеры Николай Досталь, Дмитрий Месхиев, продюсеры Сергей Сельянов, Евгений Гиндилис, а также другие деятели культуры

Напомним, что следующая церемония вручения премии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в голливудском театре "Долби". Номинанты будут объявлены месяцем раньше.

Сайт kp.ru писал о том, что фильм "Собибор" посвящен единственному успешному восстанию узников нацистского лагеря в Польше в 1943 году. Главную роль советского офицера Александра Печерского в этой картине исполнил Константин Хабенский.