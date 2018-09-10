2018-09-10T19:46:57+03:00
Звезды

Российский фильм "Собибор" поборется за "Оскар"

Картина Константина Хабенского была выдвинута на премию большинством голосов специального комитета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Фильм назван в память о концлагере, в котором нацисты уничтожили 170 тысяч человекФильм назван в память о концлагере, в котором нацисты уничтожили 170 тысяч человекФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Картина Константина Хабенского под названием "Собибор" была выдвинута от России на американскую кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский.

Накануне в московском Доме кино состоялось специальное заседание Российского оскаровского комитета, которое длилось больше часа. Именно в ходе него было принято решение о выдвижении картины в качестве кандидата на победу в номинации.

"От России [на "Оскар"] выдвинут фильм "Собибор", - сообщил Роднянский.

По его словам, эта кинолента имеет "наибольшие шансы в борьбе за награду", поэтому большинство членов комитета проголосовали именно за нее. Однако рассматривались и другие фильмы, которые составили конкуренцию "Собибору".

По данным ТАСС, на заседании присутствовали режиссеры Николай Досталь, Дмитрий Месхиев, продюсеры Сергей Сельянов, Евгений Гиндилис, а также другие деятели культуры

Напомним, что следующая церемония вручения премии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в голливудском театре "Долби". Номинанты будут объявлены месяцем раньше.

Сайт kp.ru писал о том, что фильм "Собибор" посвящен единственному успешному восстанию узников нацистского лагеря в Польше в 1943 году. Главную роль советского офицера Александра Печерского в этой картине исполнил Константин Хабенский.

Фильм Собибор - официальный тизер-трейлер 2017.Фильма Константина Хабенского посвящен единственному успешному массовому восстанию в одноименном нацистском лагере смерти

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия громит Чехию 3:0 после первого тайма товарищеской игры
"Прекрасное послание": Ким Чен Ын оценил письмо Путина
С руководящих постов в МИД Польши сняли всех выпускников МГИМО
Нидерланды больше не будут финансировать сирийские «Белые каски»
Комиссия по этике готова изучить факт драки с участием Владимира Жириновского
Российский космонавт заснял дыру в корабле "Союз" на видео
В Тихом океане заработала система очистки от мусора
Глава Ленинки извинился за фотосессию на столе и фуршет в читальном зале
Украинец подал заявление на Жириновского в полицию после драки на Пушкинской площади
Ученые рассказали, как одиночество расширяет границы личного пространства
Путин отметил взаимодействие между военными ведомствами РФ и Японии
Убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство
Популярный телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя в собственном доме
Полет многотонного беспилотника показали на видео