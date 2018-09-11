В Киеве школьник напал на учительницу с ножницами

СЕГОДНЯ 00:58 2018-09-11T01:14:02+03:00

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В первые дни нового учебного года в одной из киевских школ случилось ужасное ЧП: восьмиклассник ударил учительницу стулом по голове, а потом набросился на нее с ножницами. В итоге женщина госпитализирована с травмами и ранами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Киева сообщает агентство УНН. По предварительной версии правоохранителей, «это произошло из-за неудовлетворительного отзыва о выполненном учеником задании». Отмечается, что 13-летний парень ударил педагога ножницами несколько раз. Причем, как уточнили в полиции, в больницу доставили не только пострадавшую женщину, но и самого школьника. Что с ним – не сообщается.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года в Шилкинском районе Забайкалья выпускник сельской школы, недовольный выданной ему характеристикой, пришел домой к директору своей школы и набросился на него с ножом. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.