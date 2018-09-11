В Госдуме предложили запретить банкам выдавать кредиты, если платежи превышают 50% доходов должника

СЕГОДНЯ 05:21 2018-09-11T05:41:54+03:00

Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает поправки в законодательство, запрещающие банкам выдавать кредиты, если платежи превышают 50% доходов семьи должника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты планируют завершить разработку законопроекта об ограничении кредитной нагрузки россиян уже этой осенью

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В Госдуме предложили ограничить долговую нагрузку россиян и запретить банкам выдавать кредит, если на его погашение будут превышать половину совокупного дохода семьи заемщика.

Об этом рассказал газете «Известия» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что инициатива направлена на защиту граждан. По его словам, комитет разрабатывает соответствующие поправки в законодательство, которые затронут законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». Проект документа, как ожидается, будет готов уже осенью этого года.

Аксаков отметил, что выбранное ограничение в 50 процентов от доходов семьи обусловлено мировой практикой.

В пресс-службе Центробанка изданию рассказали, что ЦБ разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки, цель которого – обеспечить «качественный рост кредитных портфелей банков, не приводящий к избыточной закредитованности населения».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, с 2019 года у каждого появится россиянина персональный кредитный рейтинг: гражданам будут начислять баллы за использование займов и их погашение.