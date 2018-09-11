Нетрезвые украинские рыбаки приплыли в Крым для обмена опытом

СЕГОДНЯ 07:43 2018-09-11T07:43:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 11 сентября, стало известно о задержании двух пьяных украинских рыбаков в Крыму. Как уточнили в пограничном управлении ФСБ республики, российские пограничники задержали граждан соседнего государства, когда те незаконно пришвартовались к берегу полуострова. Причем в ходе осмотра их моторной лодки, на ее борту обнаружили около 20 килограммов рыбы.

«Утром 10 сентября у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района крымскими пограничниками задержаны два гражданина Украины, с их слов - жители села Стрелковое Генического района», - заявили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Также там подчеркнули, что в ходе опроса украинцы признались, что намеренно причалили к крымскому берегу. По словам рыбаков, они собирались налаживать дружеские отношения с российскими коллегами. Кроме того, в их планы входил и обмен опытом.

Стоит отметить, что граждан Украины задержаны на 48 часов для «полного вытрезвления», а также подтверждения личностей и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае у берегов Крыма задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041». Моряки незаконно ловили сетями камбалу-калкан в исключительной экономической зоне РФ.