Си Цзиньпин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ-2018

СЕГОДНЯ 08:22 2018-09-11T08:23:17+03:00

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Во вторник, 11 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл во Владивосток. Как ожидается, там он примет участие в четвертом Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018).

Между тем президент РФ Владимир Путин прилетел в Приморье еще в минувший понедельник, 10 сентября, и уже успел провести заседание президиума Госсовета, посвященного работе по «майским указам».

Кстати, на полях ВЭФ-2018 должна пройти встреча российского и китайского лидеров. Так, в ходе этих переговоров политики планируют обсудить ряд тем, в том числе урегулирование сирийского конфликта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ВЭФ-2018 стартовал во Владивостоке 11 сентября. Завершится же форум 13 сентября. За эти три дня планируется рассмотреть перспективы развития Дальнего Востока и взаимоотношений стран Азиатско-тихоокеанского региона. А главным событием мероприятия станет пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» с участием лидеров пяти стран.