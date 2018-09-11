2018-09-11T09:09:10+03:00
Общество

В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 российских вузов

Лучшим из отечественных высших учебных заведений стал МГУ имени Ломоносова
Дарья ИВАШКИНА
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МГУ имени ЛомоносоваМГУ имени ЛомоносоваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В рейтинг лучших вузов мира по трудоустройству выпускников QS Graduate Employability Rankings вошли сразу 11 российских университетов. Всего же в списке значатся 500 высших учебных заведений из разных стран.

Так, среди российских вузов лучшим стал МГУ имени Ломоносова: он занял место в категории со 101-го по 110-е место. При этом учебное заведение поднялось в рейтинге по двум важнейшим показателям: по профессиональным достижениям выпускников вуз вошел в первую двадцатку, а по репутации среди работодателей - в топ-50.

Также во вторую сотню топ-500 попал Санкт-Петербургский университет (161–170). А в третьей сотне оказались МГИМО (201–250) и Высшая школа экономики (251–300).

Кроме того, в перечне лучших вузов также можно найти МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт (МФТИ), МИФИ и МИСИС, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет и Российский экономический университет имени Плеханова.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года компания Times Higer Education (THE) опубликовала список лучших вузов мира по компьютерным наукам. В числе лидеров оказались и наши университеты: 67-ую строчку занял МФТИ, а 76-ую - Санкт-Петербургский университет ИТМО.

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