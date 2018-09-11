2018-09-11T09:56:24+03:00
В мире

Более тысячи жертв терактов 11 сентября до сих пор не опознаны

За последние пять лет эксперты смогли установить личности лишь пяти погибших
Дарья ИВАШКИНА
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Более тысячи жертв терактов 11 сентября до сих пор не опознаныБолее тысячи жертв терактов 11 сентября до сих пор не опознаныФото: EASTNEWS/AFP
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Во вторник появилась информация о том, что 1111 из 2753 жертв терактов, произошедших 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, до сих пор остаются не опознанными.

По некоторым данным, за последние пять лет специалистам удалось установить личности лишь пяти погибших. Таким образом, в настоящее время идентифицированы останки 1642 человек, передает агентство Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 сентября 2001 года боевики Аль-Каиды угнали несколько пассажирских самолетов, а затем направили их на ключевые здания США на восточном побережье. Один - врезался в здание Пентагона, два лайнера протаранили башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, а еще одно воздушное судно было сбито и упало в Пенсильвании. В общей сложности жертвами произошедших тогда четырех терактов стали 2977 человек.

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