Юг России защитят «Циклон» и «Ингушетия»

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-11T13:07:15+03:00

Новейшие МРК с крылатыми ракетами «Калибр-НК» появятся на вооружении у флота уже в 2019 году

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Два новейших корабля с современными боевыми системами получат российские моряки. Уже в 2019 году Черноморский флот пополнится двумя кораблями «Циклон» и «Ингушетия», усиленными новейшими МРК с крылатыми ракетами «Калибр-НК».

Эксперты отмечают, что вооружение кораблей позволит контролировать Персидский залив, Красное море и восточную часть Средиземного.

Корабли войдут в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота. «Ингушетия» - проект 21631 «Буян-М», «Циклон» - 22800 «Каракурт» - будут оснащены крылатыми ракетами «Калибр-НК» и сверхзвуковыми противокорабельными «Ониксами».

Кстати, «Циклон» - это не окончательное название. В 2019 году судну присвоят имя одного из российских городов.

Корабли проекта «Каракут» будут построены самой большой серией в истории российского флота — планируется построить 18 боевых машин. Шесть из них уже заложено, а два спущены на воду и вошли в состав Балтийского флота, сообщает газета «Известия».