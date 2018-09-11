Ученые создали средство для борьбы с терроризмом

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-11T13:55:16+03:00

Уникальный инструмент для бесконтактного обнаружения взрывчатых и других опасных веществ позволит отказаться от ряда ограничений для авиапассажиров

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Ученые из Санкт-Петербурга разработали уникальный метод для обнаружения взрывчатых веществ. В основе его действия лежат методы ядерной физики. Новая разработка позволит просвечивать багаж и ручную кладь в аэропорту потоком незаряженных элементарных частиц — нейтронов. Этот способ даст возможность отменить действующие сегодня запреты на провоз в самолете жидкостей в ручной клади.

Ученые объясняют, что незаряженные частицы проникают сквозь любые преграды и могут дать точную информацию о химическом составе любой жидкости, в том числе определить яды и взрывчатые вещества.

- Источник облучает подозрительную сумку или чемодан потоком так называемых тепловых нейтронов. Облученные части багажа испускают вторичное гамма-излучение, которое регистрируется чувствительными гамма-детекторами и анализируется специальным программным обеспечением, — объяснил «Известиям» глава «Ратэк» Юрий Ольшанский.

Для самих пассажиров процедура контроля никак не изменится. Разработка петербургского научно-технического центра «Ратэк» уже заинтересовала представителей авиации.