2018-09-11T13:55:16+03:00
Общество

Ученые создали средство для борьбы с терроризмом

Уникальный инструмент для бесконтактного обнаружения взрывчатых и других опасных веществ позволит отказаться от ряда ограничений для авиапассажиров
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Ученые разработали новый метод контроля запретных жидкостей в аэропортуУченые разработали новый метод контроля запретных жидкостей в аэропортуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Ученые из Санкт-Петербурга разработали уникальный метод для обнаружения взрывчатых веществ. В основе его действия лежат методы ядерной физики. Новая разработка позволит просвечивать багаж и ручную кладь в аэропорту потоком незаряженных элементарных частиц — нейтронов. Этот способ даст возможность отменить действующие сегодня запреты на провоз в самолете жидкостей в ручной клади.

Ученые объясняют, что незаряженные частицы проникают сквозь любые преграды и могут дать точную информацию о химическом составе любой жидкости, в том числе определить яды и взрывчатые вещества.

- Источник облучает подозрительную сумку или чемодан потоком так называемых тепловых нейтронов. Облученные части багажа испускают вторичное гамма-излучение, которое регистрируется чувствительными гамма-детекторами и анализируется специальным программным обеспечением, — объяснил «Известиям» глава «Ратэк» Юрий Ольшанский.

Для самих пассажиров процедура контроля никак не изменится. Разработка петербургского научно-технического центра «Ратэк» уже заинтересовала представителей авиации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне готовы отказаться от лапши и каш быстрого приготовления
В Шереметьево задержали мужчину, перевозившего 20 змей
Россияне стали меньше пить алкоголь
Ушаков рассказал о возможности встречи Путина и Трампа во Франции
Си Цзиньпин отметил позитивные изменения в облике Владивостока
Ветераны боевых действий будут служить в военкоматах
Минстрой пообещал сократить летнее отключение горячей воды до трех дней
Хабиб Нурмагомедов отключил в "Инстаграме" комментарии после словесной перепалки с Тимати и Кридом
Юг России защитят «Циклон» и «Ингушетия»
Пользователи жалуются на сбой в работе «Яндекса»
Сотрудница супермаркета в США съела ветчины на $9 тысяч
Путин назвал доверительными отношения между Россией и Китаем
Международный уголовный суд ответил на угрозы США ввести санкции
Собака помогла избежать хозяину пожизненного тюремного заключения
Состояние здоровья Никиты Михалкова: Дочь режиссера рассказала о его самочувствии
Pokemon Go официально пришла в Россию
Спасаясь от наводнения, пауки сплели гигантскую паутину в Новой Зеландии
ВСУ обстреляли школу в ЛНР: детей эвакуировали
Ким Чен Ын не приедет на учения «Восток – 2018»
Курс доллара на торгах во вторник упал ниже 70 рублей