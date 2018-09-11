2018-09-11T17:31:07+03:00
В мире

Экс-глава спецслужбы Грузии рассказал об экспериментах США над людьми

По словам Игоря Гиоргадзе, в Лаборатории Лугара до сих пор проводятся тайные опыты, которые могут спровоцировать распространение вирусов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-глава спецслужб Грузии обвинил США в проведении экспериментов над людьми‍Экс-глава спецслужб Грузии обвинил США в проведении экспериментов над людьми‍Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В расположенном в Грузии американском Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара проводятся тайные эксперименты над живыми людьми. Такое заявление бывший министр государственной безопасности республики Игорь Гиоргадзе сделал в ходе пресс-конференции в Москве.

Он рассказал, что лаборатория была создана еще при бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвиле, и сейчас продолжается процесс по ее передаче под юрисдикцию Тбилиси. Между тем, в центре якобы уже долгие годы проводятся страшные опыты над людьми, большинство из которых безнадежно больны или просто нуждаются в деньгах.

"Обращаюсь к руководству США, к президенту США с запросом провести расследование. Народ Грузии будет вам благодарен, если вы избавите страну от этой экспериментальной деятельности. Символические выплаты и извинения [в адрес родственников жертв экспериментов] не смогут компенсировать эти жизни", - цитирует ТАСС Гиоргадзе.

При этом экс-министр не стал исключать, что проводимые в лаборатории опыты могут привести к распространению неизвестных вирусов, которые, в свою очередь, могут попасть и на территорию России.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в 2016 году в Соединенных Штатах было официально разрешено проводить генетические опыты над людьми. В качестве причин таких действий американские власти привели возможность разработки нового подхода в лечении онкологии.

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