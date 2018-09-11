2018-09-11T17:48:01+03:00
Происшествия

Страшная авария на Минском шоссе в Подмосковье: погиб один человек

По словам очевидцев аварии на Минском шоссе в Подмосковье, водитель внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Одну из машин просто разорвало на части. Фото: @msk_todayОдну из машин просто разорвало на части. Фото: @msk_todayФото: ВКонтакте
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Не менее одного человека погибло в результате серьезной аварии на Минском шоссе в Подмосковье. ДТП произошло днем во вторник, 11 сентября, в районе парка "Патриот", расположенного вдоль трассы М1 "Беларусь" в Одинцовском районе.

По данным пресс-службы Главного управления МВД по Московской области, участниками аварии стали пять легковых автомобилей. На настоящий момент известно об одном погибшем и трех пострадавших. Очевидцы утверждают, что один из попавших под удар автомобилей просто "разорвало" на отдельные части. Еще одна машина была сильно сплющена.

Машины разорвало на части на Минском шоссе в Подмосковье..

"По предварительным данным, на 56 километре трассы М1 "Беларусь" водитель Range Rover пробил тросовое ограждение и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с четырьмя автомобилями", — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка.

Известно, что сейчас на месте инцидента работают полицейские и медики. Движение на данном участке трассы затруднено. Последствия происшествия устраняются.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее на Ленинском проспекте в Москве столкнулись полицейский автомобиль и мотоцикл. В результате аварии пострадали два человека.

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