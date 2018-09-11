2018-09-11T17:58:44+03:00
Наука

Ученые назвали эффективный способ снизить давление без лекарств

Специалисты предложили программу по смене образа жизни
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли способ снизить давлениеУченые нашли способ снизить давлениеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Американские ученые нашли способ снизить давление без медикаментозного воздействия. Специалисты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл установили, как на самочувствие человека влияет его образ жизни.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие добровольцы в возрасте от 40 до 80 лет с артериальным давлением 130-160/80-90 мм рт. ст. При этом все участники эксперимента были больны ожирением или страдали от избыточного веса. В ходе всего исследования добровольцам пришлось отказаться от своих лекарств, после чего их разделили на три группы. Первой предложили включить в рацион больше фруктов, овощей, обезжиренные молочные продукты, и при этом отказаться от красного мяса, соли и углеводов. Кроме того за участниками этой группы приняли участие в программе контроля веса и начали заниматься физкультурой, пишет сайт argumenti.ru.

Вторую группу исследователи просто посадили на диету, в то время, как третьей не пришлось менять в своем образе жизни ничего.

По итогам 16-недельного эксперимента, добровольцы из первой группы начали чувствовать себя лучше, сбросили вес, а их давление в среднем снизилось на 16 мм ртутного столба. После эксперимента только 15% из первой группы по-прежнему нуждались в таблетках. В то время, как у второй группы улучшение показателей было минимальным, 23% все еще нуждались в лекарствах. В третьей же группе никаких перемен не возникло, пишет сайт телеканала «Звезда».

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