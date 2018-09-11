2018-09-11T21:18:00+03:00
Политика

Крымский журналист рассказал ОБСЕ о 23 годах "оккупации" полуострова Украиной

Денис Симоненко напомнил членам организации о референдуме 1991 года и призвал признать события 2014-го легитимными
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Секретарю Союза журналистов Крыма Денису Симоненко удалось выступить на площадке ОБСЕ в ВаршавеСекретарю Союза журналистов Крыма Денису Симоненко удалось выступить на площадке ОБСЕ в ВаршавеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Секретарю Союза журналистов Крыма Денису Симоненко наконец-то удалось выступить на варшавской площадке Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе. Несмотря на возводимые украинскими делегатами препятствия у него всего же получилось донести до членов ОБСЕ мысль о том, что полуостров на протяжении 23 лет был просто "оккупирован" незалежной.

"В своем выступлении я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23-х лет "оккупации" Украиной", — рассказал Симоненко.

Он также поведал делегатам о "тотальной украинизации" средств массовой информации, которая на протяжении долгих лет ограничивала право жителей Крымского полуострова на получение информации на русском языке.

По мнению журналиста, если Европа признала независимость Украины от остальной СССР, то она должна признать и легитимность референдумов 1991 и 2014-го гг, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году представителю Союза журналистов России, крымчанину Андрею Трофимову так и не дали слово на заседании ОБСЕ. Иронично то, что совещание было посвящено как раз свободе слова в СМИ.

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