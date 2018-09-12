В Италии монахиня попала в ДТП, пытаясь объехать черного кота

СЕГОДНЯ 05:38 2018-09-12T05:38:49+03:00

Женщина не пострадала, а вот ее машина перевернулась и загорелась

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Монахиня из Итальянской провинции Риети, видимо забыла, что суеверие – это грех и попала в ДТП, объезжая на дороге черного кота. Об этой забавной истории журналистам рассказали в местной полиции.

По данным правоохранителей, 43-летняя женщина ехала на своем Renault Clio и увидела животное, которое переходило проезжую часть. Чтобы не случилось ничего плохого, монахиня резко свернула на улицу Виа дельи Эльчи и не справилась с управлением, передает "Il Messaggero".

В результате автомобиль врезался в припаркованную машину, затем в ворота дома, перевернулся, остановился и загорелся. Жители близлежащих домов поспешили монахине на помощь, вытащили ее из авто.

Виновница ДТП сразу призналась приехавшим полицейским, что все произошло из-за ее суеверия. Монахиня была сильно напугана аварией, но не пострадала.