Лавров: Отношения России и США «отравлены»

СЕГОДНЯ 07:44 2018-09-12T08:03:20+03:00

Глава МИД РФ надеется, что Вашингтон осознает важность совместной борьбы с терроризмом вместо достижения с помощью интриг сиюминутных целей

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Отношения между США и Россией на сегодняшний день «отравлены». Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, общаясь с молодыми дипломатами на полях Восточного экономического форума.

Глава МИД, что именно в данный момент отношения «наиболее отравлены». Американские партнеры, по его словам, по каждому поводу заявляют о мерах принудительного воздействия, повторяя это «как мантру».

«Я не думаю, что можно рассчитывать на долгосрочный успех в такой политике», — подчеркнул Лавров.

При этом он выразил надежду на то, что Вашингтон осознает необходимость совместной борьбы с такими угрозами, как терроризм, вместо того, чтобы «пытаться в той или иной ситуации, как сейчас в Сирии, например, играть друг против друга, использовать угрозы экстремизма для достижения каких-то сиюминутных целей», передает РИА Новости.

Напомним, во Владивостоке 11-13 сентября проходит Четвертый Восточный экономический форум. Гостей встречает кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский.