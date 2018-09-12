Рабочие нашли арсенал с оружием в старинном особняке в Москве

СЕГОДНЯ 14:28 2018-09-12T14:28:52+03:00

В старинном особняке в центре Москвы нашли арсенал с оружием Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пистолеты и патроны были найдены в подвале особняка Всеволжских на Остоженке

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Арсенал с оружие обнаружили рабочие, проводившие реставрацию старинного особняка в центре Москвы. Во время работ на улице Остоженка бригада случайно обнаружила тайник, в котором хранились боеприпасы.

Несколько пистолетов и патроны были переданы полицейским.

Всего стражи порядка забрали 25 патронов, два пистолета и револьвер. Кому принадлежит оружие пока не ясно.

В МВД пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия», сообщает «Утро.ру».

Сайт kp.ru рассказывал про аналогичную находку на Алтае. Собирая грибы в лесополосе в пригороде Барнаула – поселке Новосиликатный, местный житель наткнулся на странную находку - пистолет. От греха подальше грибник сообщил об этом в полицию. На место сразу же выехали следственно-оперативная группа. Обыскали территорию и нашли целый арсенал оружия. Пистолеты, патроны, автомат - это только немногое, что удалось отыскать силовикам.