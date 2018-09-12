В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору

СЕГОДНЯ 15:26 2018-09-12T15:26:38+03:00

Ранее президент РФ высказался за подписание соглашения о прекращении войны без предварительных условий

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Власти Японии не стали комментировать предложение президента России Владимира Путина о подписании мирного договора без предварительных условий, но указали на то, что Токио будет придерживаться ранее озвученной позиции. С соответствующий заявлением выступил генеральный секретарь правительства "страны восходящего Солнца" Ёсихидэ Суга.

"Наша неизменная позиция заключается в том, что вопрос северных территорий (Южных Курил) должен быть решен до заключения какого-либо мирного соглашения", — сказал политик.

Он подчеркнул, что Токио будет продолжать вести переговоры с Москвой, следуя именно такому курсу, передает Reuters.

Напомним, что ранее на заседании Восточного экономического форума-2018 во Владивостоке Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца этого года. Такой исход, действительно, возможен, но лишь при условии, что все спорные вопросы будут обсуждаться уже после подписания документа.

Сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ пока не никак не прокомментировал такую идею.