2018-09-12T16:12:58+03:00
Политика

Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБ по иску Коломойского

Иск ряда предприятий бизнесмена связан с исполнением решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму
Екатерина БОЛГОВА
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В Киеве арестовали акции "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБВ Киеве арестовали акции "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБФото: REUTERS
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В среду, 12 сентября, стало известно, что Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБ на Украине по иску нескольких предприятий предпринимателя, экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского в связи с исполнением решения арбитражного суда Гааги о взыскании с российской стороны компенсации за имущество в Крыму.

Решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений. Исковые требования нескольких предприятий удовлетворены. Речь идет о предоставлении разрешения на исполнение решения арбитражного суда Гааги от 2 мая текущего года по делу о взыскании с РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, утерянное в Крыму.

Так, киевский суд арестовал акции "дочки" ВЭБа Проминвестбанка, Сбербанка и "ВТБ Банка". Также акционерному обществу "Райффайзен Банк "Аваль" запрещено проводить банковские операции на счету с ценными бумагами Сбербанка России.

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