2018-09-12T17:37:27+03:00
Политика

Песков: Путин не общался с "подозреваемыми" по делу Скрипалей

Ранее на ВЭФ президент РФ заявил, что власти знают личности "подозреваемых" по этому делу, о которых заявил Лондон
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не общался с "подозреваемыми" по делу Скрипалей.

Напомним, ранее на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что власти знают личности "подозреваемых" в связи с инцидентом в Солсбери, о которых заявила британская сторона. Президент РФ призвал их обратиться в СМИ и прокомментировать ситуацию.

"Нет, президент с ними не общается", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что Путин выразил надежду на то, что в будущем эти люди дадут о себе знать. "Давайте дождемся этого момента", — добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов, сами ли "подозреваемые" вышли на связь, Песков напомнил, что пока не может озвучить больше подробностей, чем названные главой государства.

Напомним, ранее британская прокуратура опубликовала фотографии россиян, "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Это Александр Петров и Руслан Боширов. В России заявили, что эти имена властям "ничего не говорят".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Внедорожник въехал в толпу в Китае: 3 человека погибли, 43 пострадали
Роскомнадзор попросили проверить организации, маркировавшие книги школьной программы
В Сети появились характеристики и названия новых iPhone
Костин заявил, что банки России выстоят в случае введения новых американских санкций
Боевики отсняли ролики о "химатаке" в Идлибе и готовятся показать их в ООН
Россияне стали чаще болеть ОРВИ
Социологи назвали самую несчастную страну в мире
Племянница Скрипаля заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов
Люксембург создаст собственное космическое агентство
Умер Рашид Таха - французский композитор и певец
Путин стал вожатым Всероссийского детского центра "Океан"
В правительстве заявили о необходимости изменить антипиратские законы из-за ситуации с "Яндексом"
Европарламент поддержал резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основополагающих принципов ЕС
Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБ по иску Коломойского
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»
Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта
В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору
Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»