Песков: Путин не общался с "подозреваемыми" по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 17:37 2018-09-12T17:37:27+03:00

Ранее на ВЭФ президент РФ заявил, что власти знают личности "подозреваемых" по этому делу, о которых заявил Лондон

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не общался с "подозреваемыми" по делу Скрипалей.

Напомним, ранее на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что власти знают личности "подозреваемых" в связи с инцидентом в Солсбери, о которых заявила британская сторона. Президент РФ призвал их обратиться в СМИ и прокомментировать ситуацию.

"Нет, президент с ними не общается", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что Путин выразил надежду на то, что в будущем эти люди дадут о себе знать. "Давайте дождемся этого момента", — добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов, сами ли "подозреваемые" вышли на связь, Песков напомнил, что пока не может озвучить больше подробностей, чем названные главой государства.

Напомним, ранее британская прокуратура опубликовала фотографии россиян, "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Это Александр Петров и Руслан Боширов. В России заявили, что эти имена властям "ничего не говорят".